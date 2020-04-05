Красногорск, , 15:37 — REGNUM Медики Московской области обнаружили за последние сутки 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 5 апреля в региональном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Общее число подтвержденных случаев заражения составило 305. Коронавирус выявили у 18 пациентов в возрасте от 19 до 39 лет, 23 — в возрасте от 40 до 68 лет. Среди заразивших, двое детей и двое пожилых людей от 69 до 85 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в России выявили 5389 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 355 человек, умерли — 45. Медики провели более 697 тыс. тестов.

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