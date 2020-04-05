Париж, , 15:35 — REGNUM Празднование Вербного воскресенья во Франции пройдет без прихожан из-за пандемии коронавируса, передает BFM TV.

В Париже в церкви Сен-Франсуа-Ксавье месса состоится, но без прихожан. Она будет транслироваться в интернете.

Священник церкви Сен-Франсуа-Ксавье, тем не менее, полон энтузиазма и рассчитывает на присутствие верующих.

«Больше всего мы скучаем по встречам с людьми. Я знаю, что прихожане как нам присоединяться», — заверил священник в эфире BFM TV.

По его словам, «эти виртуальные контакты все еще реальны и помогают преодолеть эти трудные времена».

Напомним, 5 апреля 2020 года католическая церковь празднует Вербное воскресенье. Богослужение проводится ежегодно за неделю до Пасхи.

Читайте развитие сюжета: Полиция Парижа призывает к изоляции: «Никаких послаблений»