Рязань, , 15:37 — REGNUM Список услуг по предварительной записи расширен в Рязанской области. Распоряжение подписал губернатор Николая Любимов 5 апреля.

С 5 по 30 апреля в регионе исключительно по предварительной записи можно оказывать стоматологические услуги, ремонт и мойку автотранспортных средств, услуги по страхованию, ремонт сельскохозяйственных машин, ремонт, монтаж и обслуживание медицинского оборудования, а также реализовывать меры финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и субъектов деятельности в сфере промышленности.

В перечень непродовольственных товаров первой необходимости включили смазочные материалы, шины, покрышки, камеры к транспортным средствам, товары для садоводства и огородничества.