Самара, , 15:39 — REGNUM Самарские музеи теперь можно посетить онлайн. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Художественном музее можно совершить виртуальную экскурсию по основному зданию и его филиалу — Историко-музейному комплексу в с. Ширяево.

В музее имени Алабина запускается серия виртуальных экскурсий, на которых можно ознакомиться с экспозицией основного здания и его филиалов, а также посетить уже прошедшие выставки и узнать больше о Самарском крае.

Онлайн-экскурсия проходит и в музее «Самара Космическая». Здесь также можно посмотреть все залы, а также узнать как Самара получила статус «Космической столицы России».

А музей «Быт страны советов» запустил онлайн-проект «Музей на диване». Он рассказывает посетителям о вещах советского быта.

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