Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM Ростовская область ожидает поставку дополнительной партии экспресс-тестов для выявления у пациентов коронавируса COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 5 апреля.

«Накануне в Москву отправлен транспорт на предприятие-производитель новых экспресс-систем для лабораторных исследований на коронавирус. В соответствии с предварительной договоренностью, ожидается поставка 3 тыс. 500 доз», — говорится в сообщении.

В настоящее время обследование на коронавирус прошли 3 тыс. 630 человек при запасе тестов на 4 тыс. исследований.

ИА REGNUM напоминает, что по данным на 5 апреля в Ростовской области зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Данные экспресс-тестов подтверждены референс-центром. В настоящее время ещё пять человек, чьи тесты оказались положительными, находятся в ожидании результатов дополнительных исследований.

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