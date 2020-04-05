Рязань, , 15:36 — REGNUM Дополнительные ограничительные мероприятия в условиях распространения коронавирусной инфекции введены в Рязанской области с 5 апреля, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональную оперативную группу. Так, социальная дистанция увеличилась до двух метров.

Новым распоряжением губернатора Николая Любимова граждане обязываются соблюдать дистанцию до других граждан не менее двух метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев перевозки пассажиров и багажа легковым такси. На самоизоляцию теперь положено уходить даже тем, кто выезжал в другие регионы с однодневкой поездкой.

Работодателям необходимо определить минимальную численность сотрудников, обеспечить им социальное дистанцирование или перевод на удалённый режим работы, не допускать скопления людей на входах/выходах организации и производственных помещений. До работы сотрудники должны добираться преимущественно на личном авто или транспорте организации.