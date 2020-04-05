Москва, 5 апреля 2020, 15:41 — REGNUM Своим отношением и советами гражданам, как прожить период самоизоляции, введенный в стране из-за распространения коронавируса, поделился первый заместитель секретаря Общественной палаты РФ, Герой России Вячеслав Бочаров в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.
2 апреля президент России Владимир Путин сделал обращение, в ходе которого сообщил о продлении режима нерабочих дней и режима самоизоляции до конца апреля. Бочаров рассказал, что работа ОП РФ при этом не прекращена, но продолжается в удаленном режиме.
По его словам, все обращения, поступающие в Общественную палату, рассматриваются соответствующими комиссиями, а ответы людям на их обращения направляются своевременно.
«Если необходимо участие других структур государственной власти — туда делаем запросы. Для этого необязательно находиться в кабинете. Для этого достаточно современных технических возможностей», — уточнил Бочаров.
Герой России сообщил, что находится сейчас за городом на самоизоляции и проблем, чем себя занять, не видит. «Бери лопату и копай», — поделился своими садоводческими делами общественник. Он рассказал, что запретов на посещение магазинов нет, и люди ходят за продуктами, как и раньше. Закрыты только все хозяйственные магазины и магазины, предоставлявшие разные услуги.
Он сообщил, что в аптеках Москвы и Подмосковья наблюдаются проблемы со средствами защиты. По его личному опыту, приобрести маски не удалось.
Общественник уточнил, что сейчас обходится без масок, продолжая ходить за продуктами в магазин и на рынок. Он отметил, что в любом случае невозможно «добуквенно» выполнять требования и приходится поступаться правилами.
Он поделился мнением, что люди сейчас должны самостоятельно контролировать свою безопасность. По его словам, сейчас нет режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения, а есть самоизоляция. Поэтому действует самоконтроль, что означает «каждый контролирует сам себя».
Бочаров сообщил, что режим самоизоляции пройдет, хотя и может отразиться для каждой семьи по-разному. Но унывать не стоит, а надо отнестись к происходящему по-философски.
Он отметил, что сложнее всего может прийтись индивидуальным предпринимателям и их работникам, которые вынуждены при закрытии магазинов оставаться без источников дохода.