Вашингтон, , 15:18 — REGNUM Благотворительный фонд Билла и Мелинды Гейтс выделит средства для тестирования семи вакцин-кандидатов от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Business Insider.

Один из основателей компании Microsoft американский предприниматель Билл Гейтс рассказал, что его благотворительный фонд выделил средства для создания семи площадок, на которых будут тестироваться различные виды вакцин от коронавирусной инфекции.

Он объяснил, что в массовое производство будут запущены только один или два варианта вакцины, однако параллельное тестирование нескольких возможных вакцин-кандидатов позволит ускорить разработку. Гейтс добавил, что ожидает появление вакцины в течение 18 месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 марта в российской биотехнологической компании BIOCAD заявили, что клинические исследования отечественной вакцины от новой коронавирусной инфекции начнутся через пять или шесть месяцев.