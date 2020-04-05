Ватикан, , 15:18 — REGNUM В Ватикане прошла традиционная месса на Вербное воскресенье, сообщает 5 апреля портал Vatican News.

Отмечается, что из-за мер по борьбе с коронавирусом в соборе помимо журналистов и священников присутствовали около 15 человек. Кроме того, верующих не было также и на площади Святого Петра перед собором.

В ходе мессы Папа Римский Франциск призвал всех верующих во время пандемии коронавируса открыть сердце богу.

Как сообщало ИА REGNUM, город-государство Ватикан предпринял ряд мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Так, были закрыты для туристов и экскурсий собор Святого Петра и площадь перед ним, а также все музеи и археологические зоны при папских базиликах Рима.

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