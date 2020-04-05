Ростов-на-Дону, , 15:14 — REGNUM Число потенциальных носителей коронавирусной инфекции в Ростовской области за сутки не изменилось. У пяти жителей региона экспресс-тесты показали положительный результат. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 5 апреля.

«В инфекционных отделениях региона находятся ещё пять человек с предварительно положительным тестом. В их отношении проводится дополнительная диагностика в референс-центре», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Ростовской области выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние больных COVID-19 удовлетворительное. Под медицинским наблюдением остаются несколько тысяч человек. На Дону по-прежнему действует режим всеобщей изоляции.

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