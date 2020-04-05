Лондон, , 15:06 — REGNUM С экстренным обращением к подданным выступит королева Великобритании Елизавета II. Об этом 4 апреля сообщает The Sun.

Сообщается, что поводом для обращения станет ситуация с пандемией коронавируса.

Напомним, в настоящее время в Великобритании заразились коронавирусом свыше 41 тыс. человек. В это число входит принц Чарльз.

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