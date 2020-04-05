Сеул, , 14:59 — REGNUM На американской военной базе «Кэмп Хамфрис», расположенной в южнокорейском городе Пхёнтхэк провинции Кёнгидо, выявили новый случай заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, коронавирус был обнаружен у строителя, работавшего на базе. Известно, что гражданин США посещал последний раз базу 1 апреля и после контакта с человеком, у которого выявили коронавирус, находился на карантине.

Обще число подтверждённых случаев заражения коронавирусом на американских военных базах в Южной Корее увеличилось до девятнадцати человек.

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом среди военнослужащих американских баз на территории Южной Кореи был выявлен 26 февраля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Южной Корее зафиксировали 81 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 10 237.

Читайте также: В Южной Корее на базе США выявили более 15 случаев заражения коронавирусом