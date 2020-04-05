Оренбург, , 14:54 — REGNUM В Оренбурге созданы две противоэпидемические бригады, которые выезжают на подтвержденные случаи коронавируса или к тем граждан, которые потенциально заразны. Трое фельдшеров приняли решение с 5 апреля проживать на работе в течение всего периода эпиднеблагополучия, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

«Им созданы все условия. Это их инициатива. Я очень горжусь ими. Это настоящие медицинские герои! И хочу, чтобы вы гордились и помогали медикам. Оставайтесь дома!», — обратилась к населению глава ведомства.

Напомним, в Оренбуржье в настоящее время на лечении от коронавируса в больницах находится 21 человек. В целом в регионе выявлено 23 случая инфекции, в том числе один смертельный случай и в одном случае человек выздоровел и выписан из медучреждения.