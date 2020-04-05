Москва, 5 апреля 2020, 14:51 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Министерству здравоохранения России обеспечить медицинские учреждения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом, необходимым числом врачей.
Об этом говорится в поручениях главы правительства РФ, опубликованных 5 апреля, по итогам заседания Координационного совета.
Также в поручении говорится о переводе в другие клиники граждан, которые находятся в федеральных медучреждениях, перепрофилируемых для больных коронавирусом.