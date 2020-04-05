Донецк, , 14:47 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов ДНР выявили семь случаев нарушения режима самоизоляции и 15 нарушений карантинных мер в сфере торговли и общепита, сообщила 5 апреля пресс-служба ведомства.

«Общая сумма наложенных на правонарушителей штрафов составляет 1 миллион 27 тысяч рублей», — рассказали в пресс-службе.

В ведомстве рассказали, что за последние сутки полицейские проверили 441 человека, находящегося на самоизоляции. В отношении двух человек были составлены протоколы о нарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ДНР подтвердили три случая заболевания COVID-19. В частности, заболевание выявили у 62-летнего мужчины, побывавшего на территории Украины.

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