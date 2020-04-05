Уфа, , 14:43 — REGNUM Вытащить руку из батареи помогли мальчику спасатели в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, спасатели получили информацию о том, что в селе Нуркеево Туймазинского района рука малыша застряла в секции батареи и ему нужна помощь.

Прибыв на место происшествия, сотрудники спасательной службы установили, что двухлетний мальчик играл около отопительного прибора и случайно просунул руку между ее секциями. Вытащить сам свою руку ребенок не смог.

Спасатели при помощи аварийно-спасательного инструмента освободили руку мальчика.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в селе Михайловка Уфимского района спасатели помогли годовалому малышу, рука которого застряла в игрушке.

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