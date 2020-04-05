Орск, Оренбургская область, , 14:39 — REGNUM В Орске Оренбургской области медики принимали экстренные роды у женщины, у которой подозревали коронавирус. Врачам пришлось использовать индивидуальные средства защиты, сообщила во время прямого эфира министр здравоохранения Татьяна Савинова.

Она отметила, что женщину доставили в орскую больницу из Адамовки, куда в свою очередь роженица прибыла из Москвы. «Роддом сработал четко», — подчеркнула глава ведомства и добавила, что медики не имели возможности оперативно обследовать роженицу. В таких случаях к пациенту относятся как к потенциально инфицированному.

Женщина благополучно родила двойню. Через несколько часов после родов пришли результаты теста. Они оказались отрицательными по коронавирусу.

Напомним. в Оренбургской области действует режим обязательной изоляции граждан. При этом все приезжие из других регионов должны соблюдать двухнедельный карантин.