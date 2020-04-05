Париж, , 14:33 — REGNUM В Диснейленде Парижа объявили, что разрывают контракты с сезонными работниками, нанятыми в начале 2020 года, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что контрактов на работу лишатся сотни работников, которые должны были принять участие в подготовке четырех шоу-программ.

«В настоящее время нет никакой информации о возобновлении деятельности парка развлечений. При расторжении контракта работники получат свое выходное пособие», — говорится в заявлении руководства Парижского Диснейленда.

Кроме того, Диснейленд гарантирует, что работники, чей контракт был расторгнут, смогут продолжать жить на территории парка пока не найдут новое жилье или пока не смогут вернуться к себе домой.

Как сообщало ИА REGNUM, парк развлечений компании The Walt Disney Company в городе Марн-ля-Вале в 32 км от Парижа закрыли для посетителей 15 марта, в качестве меры предосторожности против распространения эпидемии коронавируса.

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