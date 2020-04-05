Санкт-Петербург, , 14:39 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончался пациент с подтвержденным при жизни диагнозом коронавирусной инфекции. Он стал третьим умершим в Петербурге с COVID-19, об этом сообщили 5 апреля в оперативном штабе города по борьбе с коронавирусом.

Больница им. С.П. Боткина в Петербурге Елена Молчанова © ИА REGNUM

«Выздоровело четыре человека. Умер один человек», — подвели итоги прошедших суток в оперштабе.

Напомним, за минувшие сутки в Северной столице зафиксировали 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Их общее количество в городе достигло 191 случая. Выздоровели и были выписаны из стационаров за время эпидемии 32 человека.

По данным на 5 апреля, в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина с подтверждённым диагнозом «коронавирус» находится на лечении 115 человек, из них 109 петербуржцев и шесть жителей Ленинградской области.

Всего в этом петербургском стационаре с признаками ОРВИ на сегодня находится 309 пациентов, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, из них 22 ребенка старше пяти лет. За прошедшие сутки с признаками ОРВИ в больницу Боткина госпитализированы 33 человека, выписаны из больницы 23 человека.

На карантине в Петербурге находится 8830 человек, из них 8 791 — на домашнем карантине, 39 — в обсервации, на базе пансионата «Заря» в Курортном районе.

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