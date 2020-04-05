Кишинёв, , 14:29 — REGNUM В Молдавии по состоянию на 5 апреля скончались еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты республики Виорика Думбрэвяну, сообщает NewsMaker.md.

По ее словам, общее число умерших от осложнений коронавирусной инфекции в стране на текущий момент составило 14 человек.

80 заболевших COVID-19, по словам Думбрэвяну, находятся в тяжелом состоянии, девять из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 304 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние 250 пациентов удовлетворительное, отметила она.

Относительно двух последних зафиксированных случаев смерти, министр отметила, что умер мужчина в возрасте 41 года и женщина в возрасте 71 год. По ее словам, умерший мужчина был госпитализирован 30 марта в больницу скорой помощи с двухсторонней пневмонией, гипертонией и диабетом. Женщина была госпитализирована 28 марта, а 2 апреля ее состояние ухудшилось. Умершая страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы и у нее был инфаркт. Коронавирусом она могла заразиться от невестки, которая ранее приехала из-за границы, отметила Думбрэвяну.

98 человек из 752 заболевших, по словам министра, заразились коронавирусом заграницей.

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