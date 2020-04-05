Оренбург, , 14:21 — REGNUM В Оренбургской области из села Новоникитино, где введен карантин по коронавирусу, принудительно доставили в больницу Оренбурга трех человек. Решение о госпитализации принято судом 5 апреля. В этот же день служба авиации госпитализировала трех жителей села. Об этом во время прямого эфира сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

По ее словам, сейчас пациенты ведут себя адекватно, понимая, что заботятся об их здоровье. «Давайте соблюдать режим самоизоляции, чтобы не принимать таких экстраординарных решений», — обратилась глава минздрава к населению.

Она также обратила внимание на то, что за соблюдением режима в селе следят правоохранители. Зафиксированы попытки въезда и выезда из Новоникитино при том, что в селе действует карантин по коронавирусу. Министр заявила, что людям выдадут больничные листы. «Рассчитываем на сознательность жителей села. От них зависит пойдет заражение за пределы села или нет», — подчеркнула Савинова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Татьяна Савинова проинформировала о том, что на целое село в Октябрьском районе наложен карантин по коронавирусу из-за женщины, которая приехала из Москвы и у которой выявлена инфекция. Гостья активно общалась с местными жителями, не соблюдала режим самоизоляции.

Напомним, в Оренбуржье за последние сутки, на 5 апреля, выявлено пять новых предварительных случаев коронавирусной инфекции.

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