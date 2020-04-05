Москва, , 14:10 — REGNUM Сотрудники военкоматов будут работать в удалённом режиме для нераспространения коронавируса. Об этом 5 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

«В целях предотвращения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, все сотрудники военных комиссариатов переведены на удалённый режим работы», — сообщили в Минобороны.

Отмечается, что все необходимы учётные данные будут осуществляться сотрудниками военкоматов в дистанционном режиме по телефону. Это сделано для того, что исключить личное посещение военкоматов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 30 марта подписал указ о начале весеннего призыва.

В настоящее время в России подтверждено 5389 случаев заражения коронавирусом. Их них 355 человек выздоровели, 45 — умерли.