Москва, , 14:07 — REGNUM В России за сутки 4 апреля умерли два пациента с коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что общее число погибших выросло до 45 человек. Всего за сутки выявлено 658 новых случаев заражения в 14 регионах. Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 5389 случаев в 79 регионах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в мире выявлено более 1,2 млн человек, заразившихся коронавирусом. Первое место по заболеваемости занимает США — 311 тыс., в Испании — 126 тыс. человек, Италии — 125 тыс., Германии — 96 тыс.

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