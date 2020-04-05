Оренбург, , 14:06 — REGNUM В Оренбургской области за прошедшие сутки по состоянию на 5 апреля выявлено пять новых предварительных случаев коронавирусной инфекции, все они подтверждены лабораторно на региональном уровне, ждут результатов Москвы, сообщила во время прямого эфира министр здравоохранения региона Татьяна Савинова.

Предварительно подтвержден коронавирус у студентки вуза, которая приехала из Москвы в Кувандык, а также у мужчины, который также приехал в регион из российской столицы. Еще один случай выявлен в семье мужчины, который вернулся из Москвы и был госпитализирован ранее.

Еще два случая инфекции выявлены у пожилых женщин в Оренбурге. Оренбурженка в возрасте старше 80 лет была доставлена в горбольницу № 1 Оренбурга с пневмонией. Обследование показало, что у горожанки коронавирус.

По словам Татьяны Савиновой, возникло две версии заражения — внутрибольничного и по месту жительства. Первую версию исключили почти сразу, поскольку за несколько часов нахождения в стационаре у пациентки не могло появиться такое количество вирусов, что тест сразу показал положительный результат. Между тем, приняли решение обследовать всех, кто соприкасался с женщиной в больнице — а это примерно 80 человек. Из них в отношении 50 человек уже получены результаты, все они отрицательные по коронавирусу. В настоящее время госпитализация в горбольнице № 1 Оренбурга приостановлена по рекомендации Роспотребнадзора.

«Госпитализацию перемаршрутизировали. Максимально четко с этим справились. Меры приняты на исключение минимальной возможности передачи вируса внутри больницы», — подчеркнула глава минздрава.

Параллельно проводилось обследование по месту жительства пожилой женщины. Коронавирус выявлен у соседки, которой почти 90 лет. Пожилые женщины активно общались. Подъезд дезинфицирован. Обе пожилые оренбурженки в больнице в состоянии средней тяжести, у них диагностирована пневмония.

По данным минздрава Оренбургской области, в целом в регионе выявлено 23 случая коронавируса. Из них 12 — подтверждено официально, в том числе один смертельный случай и один случай выздоровления. Еще 11 фактов подтверждено предварительно. В настоящее время от коронавируса лечат 21 пациента: состояние четырех оценивается как средней тяжести, а 17 — как удовлетворительное.