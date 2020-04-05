Архангельск, , 14:06 — REGNUM Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский расширил список причин, по которым жители региона могут покидать свои дома.

Как сообщили ИА REGNUM в правовом департаменте регионального правительства, список уважительных причин пополнили: следование на дачу или в загородный дом, за водой или дровами, а также участие в похоронах. Указом главы региона также разрешается посещение органов ЗАГС и других государственных и муниципальных организаций для исполнения установленных законом обязанностей.

При нахождении вне места проживания необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Для следования на работу потребуется справка от работодателя.

Несовершеннолетним в возрасте до 14 лет предписано находиться в общественных местах и в общественном транспорте только при наличии защитных масок и в сопровождении взрослых.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничительные меры в связи с распространением коронавируса были введены в регионе 18 марта. По данным на утро 5 апреля, новых случаев коронавирусной инфекции не выявлено. С начала эпидемии в регионе подтверждены восемь случаев SARS-CoV-2.