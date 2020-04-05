Джакарта, 5 апреля 2020, 14:03 — REGNUM Правительство Индонезии подтвердило более 180 новых случаев заражения коронавирусом в стране за сутки, сообщает информационный портал Detik.
«В общей сложности выявлено 2273 случая заражения коронавирусом», — заявил официальный представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы со вспышкой коронавируса Ахмад Юрианто, добавив, что 198 человек в Индонезии погибли.
По последним данным, в столице Индонезии подтвердили 1124 случая заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство Российской Федерации в Индонезии сообщило о поставке медицинской помощи в Джакарту.
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