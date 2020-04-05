Минск, , 14:05 — REGNUM В Белоруссии по состоянию на 5 апреля 502 человека, заболевших COVID-19, находятся на стационарном лечении. Об этом сообщается вTelegram-канале пресс-службы министерстваздравоохраненияреспублики.

По информации министерства, у большей части пациентов заболевание протекает в легкой и средней форме. Из числа заболевших выздоровели 58 человек.

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Восемь пациентов скончались от осложнений коронавирусной инфекции. Сообщается, что умершие имели хронические заболевания.

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ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 4 апреля, согласно данным министерства здравоохранения Белоруссии, на стационарном лечении COVID-19 находились 394 человека. 41 человек выздоровел. Пять заболевших скончались от осложнений коронавирусной инфекции.