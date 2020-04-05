Умань, Украина, , 14:03 — REGNUM В городе Умань коронавирусная инфекция была выявлена у вдовы умершего паломника и двух её детей, сообщил мэр города Александр Цебрий 4 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«У женщины (48 лет) и двух детей (дочь — 18 лет и сын — 16 лет) умершего хасида диагностировали COVID-2019… Все они граждане США. Муж, жена и шесть детей. Прибыли из Лондона 11.03.2020», — рассказал он.

По словам чиновника, установлены 50 человек контактировавших с заражёнными. В городе усилены меры безопасности.

Ранее 47-летний паломник скончался 3 апреля. Он не подпускал к себе врачей и отказывался выполнять их рекомендации.

Напомним, в Умани находится могила цадика (праведника) Нахмана — основоположника брацлавской ветви хасидизма. Ежегодно на его могилу съезжаются десятки тысяч ортодоксальных евреев.

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