Москва, , 13:57 — REGNUM Режим дистанционной работы президента России Владимира Путина продлится еще на одну неделю, до 12 апреля 2020 года. Об этом 5 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, пример с заражением главврача клинической больницы №40 в Коммунарке Дениса Проценко показал, что лучше сократить круг общения главы государства.

Напомним, 2 апреля Дмитрий Песков заявил, что глава государства проводит отдельные личные встречи. Ранее Владимир Путин впервые провел совещание с членами правительства в видеоформате. Глава государства отметил, что остался доволен результатом.