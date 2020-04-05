Виндхук, , 14:02 — REGNUM Девять южнокорейцев, изолированные на юго-западе Африки более десяти дней назад из-за распространения коронавируса нового типа, эвакуированы из Намибии чартерным рейсом, организованном правительством Германии. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в Анголе.

По их словам, 4 апреля туристы из Южной Кореи, среди которых пять пожилых людей в возрасте от 60 до 78 лет, вылетели из столицы Намибии города Виндхука в Мюнхен самолётом компании-авиаперевозчика Lufthansa.

Известно, что после прибытия в Германию южнокорейцы отправятся на родину.

Как отметили в посольстве, ежегодно около двух тысяч южнокорейцев посещают Намибию ради прогулок по пустыни.