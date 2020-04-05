Сочи, Краснодарский край, , 13:56 — REGNUM Около 6,7 тыс. отдыхающих остаются в гостиницах и пансионатах Сочи по данным на 5 апреля, сообщила пресс-служба администрации города-курорта.

Все отдыхающие прибыли на территорию Сочи до 28 марта, для новых гостей бронирование и заселение приостановлено до 1 июня.

За последние трое суток из Сочи выехало больше семи тысяч человек. 498 человек находятся на территории Сочи в режиме самоизоляции, ещё 63 человека находятся в обсерваторе.

Добавим, что на 27 марта на территории Сочи находилось около 52 тыс. туристов. На данный момент в городе подтверждено десять случаев кононавируса.