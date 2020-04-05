Москва, 5 апреля 2020, 13:57 — REGNUM В деревне у сельских жителей по сравнению с городскими есть несомненные плюсы в период самоизоляции, заявила председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (РССМ), член Центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.
В России до конца апреля продлен режим самоизоляции граждан из-за распространения коронавируса. Оглоблина рассказала, что она проводит этот период в деревне и посоветовала бы всем, у кого есть такая возможность, уехать за город.
Она уточнила, что за городом сейчас практически везде имеется хорошая связь и Интернет, что позволяет вести привычную деятельность.
В частности, РССМ в этот период запустил акцию «Фермер в сети», в рамках которой проводятся прямые эфиры с фермерами и владельцами приусадебных участков с обсуждением не только вопросов фермерства, но и других актуальных тем, например, как повысить иммунитет.
Общественница сообщила, что в ее деревне масок в аптеке на всех не хватает. Поэтому люди шьют маски самостоятельно. Но если нет и такой возможности, то при выходах в магазины необходимо соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептиком и не трогать лицо.
Но ее семья, по словам Оглоблиной, выбирается в магазин раз в неделю, поэтому при разумном соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, можно не опасаться за свое здоровье. В остальное же время она находится на территории своего участка, где всегда есть чем заняться.
Для тех, кто хочет быть полезен людям, которые нуждаются в помощи, член Центрального штаба ОНФ посоветовала воспользоваться сайтом Мывместе2020. рф, через который можно записаться в волонтерское движение и, например, развозить лекарства и продукты. Также она сообщила, что на сайте приведено множество бесплатных полезных сервисов.
Она также сообщила, что сейчас, находясь в деревне старается минимизировать просмотр и чтение новостей, чтобы не заражаться паническими настроениями.
Она сообщила, что все, что сейчас делается властями, делается с пониманием ситуации и для блага общества.
В заключение она поделилась советом, как гражданам отнестись к текущей ситуации самоизоляции: