Москва, , 13:57 — REGNUM В деревне у сельских жителей по сравнению с городскими есть несомненные плюсы в период самоизоляции, заявила председатель Общероссийской молодежной общественной организации «Российский союз сельской молодежи» (РССМ), член Центрального штаба ОНФ Юлия Оглоблина в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

В России до конца апреля продлен режим самоизоляции граждан из-за распространения коронавируса. Оглоблина рассказала, что она проводит этот период в деревне и посоветовала бы всем, у кого есть такая возможность, уехать за город.

«Сейчас в городах запретили выход на детские площадки — они огорожены. Люди выходят с детьми подышать на балкон. Но ребенку нужно движение, поэтому в деревне в этом плане проще переносить самоизоляцию», — отметила общественница.

Она уточнила, что за городом сейчас практически везде имеется хорошая связь и Интернет, что позволяет вести привычную деятельность.

«Я чуть более двух недель назад перевела работу центрального аппарата Союза сельской молодежи в удаленный режим. У меня практически все из деревень и сел, и они разъехались. Связь на местах хорошая, и работа продолжается», — сообщила председатель РССМ.

В частности, РССМ в этот период запустил акцию «Фермер в сети», в рамках которой проводятся прямые эфиры с фермерами и владельцами приусадебных участков с обсуждением не только вопросов фермерства, но и других актуальных тем, например, как повысить иммунитет.

«Больше времени у людей появилось, и мы хотим в это время как раз голос села протранслировать, что здесь тоже есть возможности, и особенно в это время здесь есть больше плюсов именно у сельских жителей, нежели чем у городских в период самоизоляции», — подчеркнула Оглоблина.

Общественница сообщила, что в ее деревне масок в аптеке на всех не хватает. Поэтому люди шьют маски самостоятельно. Но если нет и такой возможности, то при выходах в магазины необходимо соблюдать дистанцию, обрабатывать руки антисептиком и не трогать лицо.

Но ее семья, по словам Оглоблиной, выбирается в магазин раз в неделю, поэтому при разумном соблюдении санитарно-эпидемиологических мер, можно не опасаться за свое здоровье. В остальное же время она находится на территории своего участка, где всегда есть чем заняться.

Для тех, кто хочет быть полезен людям, которые нуждаются в помощи, член Центрального штаба ОНФ посоветовала воспользоваться сайтом Мывместе2020. рф, через который можно записаться в волонтерское движение и, например, развозить лекарства и продукты. Также она сообщила, что на сайте приведено множество бесплатных полезных сервисов.

«По разным темам. Будь то театр, музыка. В этот период столько всего бесплатного можно найти. Не было времени раньше, чтобы заняться самообразованием, а сейчас как раз такая возможность появилась», — отметила Оглоблина.

Она также сообщила, что сейчас, находясь в деревне старается минимизировать просмотр и чтение новостей, чтобы не заражаться паническими настроениями.

«Паника появляется от новостей, потому что там жутко как-то все представлено. Здесь в деревне использую только официальную информацию. Каждый день проверяю ее на сайте стопкоронавирус. рф», — рассказала общественница.

Она сообщила, что все, что сейчас делается властями, делается с пониманием ситуации и для блага общества.

«Я понимаю главное — это делается, чтобы помочь врачам. Сейчас идет подготовка больниц, чтобы в случае высокой заражаемости они могли бы массово принять пациентов. А вообще, чтобы минимизировать заражение, совершенно точно лучше переждать месяц дома, чем потом в больнице лежать», — поделилась своим мнением Оглоблина.

В заключение она поделилась советом, как гражданам отнестись к текущей ситуации самоизоляции:

«Надо искать плюсы в этой ситуации. Как раз больше времени уделять детям, с которыми редко удается видеться в городе. Полезно будет этот месяц посвятить самообразованию и тем моментам, на которые не было времени раньше».