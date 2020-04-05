Нижний Новгород, , 13:50 — REGNUM По состоянию на 13:00 5 апреля в Приволжском федеральном округе выявлено 22 новых случая заражения коронавирусом, все новые случаи зарегистрированы в Нижегородской области, сообщает оперативный штаб России.

С учётом новых данных, в Нижегородской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выявлено у 47 человек, 27 — в Пензенской области, 25 — в Татарии, 21 — в Пермском крае, 19 — в Саратовской области, 18 — в Кировской области, 17 — в Самарской области, 12 — в Оренбургской области, 10 — в Башкирии, по пять — в Удмуртии и Мордовии, четыре — в Марий Эл, по одному — в Ульяновской области и Чувашии.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Поволжье достигло 212. Численность населения регионов ПФО оценивается в 29 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что нижегородский институт имени Академика Блохиной получил право подтверждать заражение коронавирусом. Ранее подозрительный материал от больных отсылали для проверки в референсные лаборатории Новосибирска и Москвы. Он добавил, что в настоящее время «накоплено около 20 положительных тестов на проверке».