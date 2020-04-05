Тула, , 13:48 — REGNUM Сразу десять новых случаев коронавируса выявлено на территории Тульской области за последние сутки, об этом 5 апреля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Таким образом, общее число подтверждённых случаев выросло до 29. Четыре пациента выздоровели. 4 апреля стало известно о смерти пожилой женщины, вылечившейся от COVID-19.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в посёлке Рождествено Заокского района Тульской области выявили сразу четыре случая коронавируса. Сейчас посёлок дезинфицируют, власти не исключают введение карантина и предлагают жителям рассмотреть возможность покинуть населённый пункт.