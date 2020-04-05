Москва, , 13:41 — REGNUM В России за прошедшие сутки зарегистрировано 658 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается 5 апреля на сайте стопкоронавирус.рф.

Отмечается, что всего в России заразилось 5 389 человек, 355 выздоровело, 45 человек умерло. Всего было проведено более 697 тыс. тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в мире выявлено более 1,2 млн человек, заразившихся коронавирусом. Первое место по заболеваемости занимает США — 311 тыс., в Испании заразились 126 тыс. человек, Италии — 125 тыс., Германии — 96 тыс.

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