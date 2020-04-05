Тула, , 13:40 — REGNUM Посёлок Рождествено в Заокском районе Тульской области могут закрыть на карантин из-за четырёх подтверждённых здесь случаев коронавируса. Об этом сообщили ИА REGNUM 5 апреля в управлении пресс-службы правительства региона.

В настоящее время в поселке проводится комплекс противоэпидемических мероприятий — в том числе проводится дезинфекция улиц и общественных пространств.

«В случае распространения инфекции в населенном пункте будет введен полный карантин с закрытием въезда и выезда, прекращением работы всех общественных мест, включая ресторан и магазин», — уточнили в пресс-службе.

Жителям посёлка на данный момент рекомендовано соблюдать режим строгой изоляции либо, по возможности, покинуть населённый пункт.