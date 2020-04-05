Уфа, , 14:38 — REGNUM На первой неделе онлайн обучения в Башкирии «двойки» и «тройки» в журналах появляться не будут. Об этом 5 апреля сообщил министр образования республики Айбулат Хажин на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

По его словам, на первую неделю всем учителям рекомендовано отказаться от оценок «неудовлетворительно» и «удовлетворительно».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что с 6 апреля в Башкирии начнется дистанционное обучение. При этом продолжительность уроков составит 30 минут.

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