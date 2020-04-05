Тегеран, 5 апреля 2020, 13:40 — REGNUM Число пациентов с коронавирусом, умерших в Иране, превысило 3,6 тысячи. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В заявлении ведомства говорится, что на сегодняшний день число инфицированных в стране достигло 58 тыс. 226 человек, число скончавшихся — 3 тыс. 603 человека.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции была зафиксирована в китайском Ухане, вирус быстро распространилась по всей планете, на сегодняшний день число скончавшихся в мире превысило 63 тыс. человек.
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