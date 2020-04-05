Москва, , 13:27 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) недоумевает в связи с состоявшимся накануне салютом, который в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прогремел на Поклонной горе в Москве.

«Вся Москва находится в режиме изоляции. В стране не хватает элементарных средств для защиты врачей и людей. Спрашивается — зачем нужен был этот салют, который стоит денег, если его никто не видел?!» — рассуждает Лебедев в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве, как и в России на фоне пандемии коронавируса введен режим повышенной готовности, граждан просят не покидать квартиры.

Дивизион Западного военного округа провел вечером 4 апреля на Поклонной горе праздничный салют в честь освобождения Братиславы, сообщили в пресс-службе округа.