Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Наибольшее число смертей от коронавируса в Италии приходится на три часа ночи. Об этом 5 апреля заявил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Александр Семенов.

По его словам, это время обусловлено тем, что больные коронавирусом засыпают и уже не просыпаются.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в Италии выявлено 125 тыс. заражений коронавирусом. Число смертельных случаев — 15,4 тыс. вылечились — 21 тыс. пациентов.

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