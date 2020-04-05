Москва, , 13:25 — REGNUM Обязать магазины в России выдавать покупателям маски и перчатки попросил национальный союз защиты прав потребителей. Об этом заявил представитель союза Павел Шапкин 5 апреля, сообщает РИА Новости.

Обращение направлено в правительство. По его словам, перчатки и маски должны раздаваться на входе в магазин или аптеку, а сотрудники должны следить за обязательным применением индивидуальных средств защиты.

Напомним, 2 апреля в национальном союзе защиты прав потребителей России сообщили, что отказ покупателю в предоставлении товаров по состоянию его здоровья будет наказываться штрафами.

Ранее, 3 апреля, перчатки и маски обязали выдавать магазины и аптеки на Украине. Соответствующее решение принято на уровне правительства.