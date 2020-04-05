Уфа, , 13:35 — REGNUM Продолжительность онлайн-уроков в Башкирии составит 30 минут. Данная информация прозвучала 5 апреля на брифинге в республиканском Минздраве.

По словам министра образования и науки Айбулата Хажина первый онлайн урок, который проведет глава Башкирии Радий Хабиров, начнется в 10 часов и транслироваться на нескольких телеканалах. Его можно будет посмотреть и по телевизору и через интернет на официальных сайтах данных телеканалов.

Айбулат Хажин отметил, что уроки будут проходить с переменами. После второго урока ученики будет большая перемена на 20 минут, в течение которой школьники смогут покушать.

Отмечается, что для учащихся начальных классов планируют проводить не более четырех уроков в день. Для учеников 5−9 классов поставлены до шести уроков в день, для старшеклассников 10−11 классов планируется проводить не более семи уроков в день.

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