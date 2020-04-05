Найроби, , 13:28 — REGNUM Группа кенийских священнослужителей обратилась к правительству страны с просьбой включить церкви в список «основных служб», чтобы они могли продолжать богослужения, пока страна борется со вспышкой коронавируса. Об этом передает ВВС Swahili.

Пасторы, представляющие церкви округа Макуэни на востоке Кении, заявили, что вера — это «лучший способ бороться с невидимым врагом».

Они предложили, чтобы церквям разрешалось проводить воскресные службы на открытых площадках, при этом соблюдая расстояние в один метр между людьми, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.

Как сказал телеканалу Citizen TV, один из пасторов, Николас Кюле, церковь — «лучшее место для надежды и стойкости».

Другой, Титус Усвий, сообщил газете «Star», что страна «будет вовлечена в бесполезные мероприятия», пока церкви остаются закрытыми.

Как отмечают репортеры, правительство Кении ввело запрет на проведение публичных собраний. Кроме того, 27 марта кенийское правительство ввело комендантский час, который, однако, не распространяется тех, кого отнесли к представителям «основных служб», включая, среди прочих, работников здравоохранения, сотрудников служб безопасности, СМИ, торговцев продуктами питания и перевозчиков.