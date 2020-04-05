Симферополь, , 13:08 — REGNUM В Крыму зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом, люди оказались инфицированы родственником, который ранее побывал в Москве. Об этом 5 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции в РК сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«У нас двое заболевших — члены семьи одного из последних заразившихся. Других случаев на сегодняшний день — нет. Тем не менее, ситуация всё равно динамично развивается», — отметил Аксёнов.

По словам специалистов Роспотребнадзора, граждане госпитализированы и находятся под медицинским наблюдением. Круг контактных лиц — шесть человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее двух крымчан, которые перенесли коронавирусную инфекцию, выписали из больницы. Таким образом, общее число подтверждённых случаев достигло 20.

Об этом: Из крымских больниц выписали двух пациентов, переболевших COVID-19

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму отправили в отпуск более двух тысяч железнодорожников