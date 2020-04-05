Хабаровск, , 13:04 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал направил письмо рабочей группе по борьбе с коронавирусом в Госсовет России, в котором попросил помочь в вывозе застрявших в Южной Корее жителей дальневосточного региона. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе главы региона.

Отмечается, что в Южной Корее, по предварительным данным, застряли 128 человек с Сахалинской области, Приморского края, Хабаровского края, Бурятии и других регионов Дальнего Востока. Среди них есть дети, уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе авиакомпании «Аврора» заявили, что по 30 апреля авиакомпания будет перевозить из России (Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток) в Республику Корея (Сеул, Пусан) и из Южно-Сахалинска и Владивостока в Японию (Токио) только граждан иностранных государств, а с территории Кореи и Японии в Россию — только граждан РФ.

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