Ханты-Мансийск, , 13:00 — REGNUM В Югре режим обязательной самоизоляции граждан продлён до 1 мая. Глава региона Наталья Комарова подписала 5 апреля 2020 года соответствующее постановление, сообщает оперативный штаб ХМАО по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Однако школьники и студенты Югры с 6 апреля приступают к дистанционному обучению.

Напомним, режим обязательной самоизоляции был введён в Югре с 1 апреля 2020 года. Жителям ХМАО предписано не покидать места проживания. Исключение составляют путь на работу и обратно, к ближайшим аптекам и продовольственным магазинам, вынос мусора, выгул домашних питомцев. Гражданам при этом необходимо соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 метров.

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