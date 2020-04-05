Нью-Дели, , 13:03 — REGNUM Супружеская пара из Индии назвала родившихся у них близнецов в честь коронавирусной инфекции. Об этом 5 апреля сообщает издание India Today.

По данным журналистов, младенцы получили имена Корона и Ковид. Счастливые родители в комментарии представителям издания отметили, что причиной столь оригинального решения стало желание сохранить в памяти тяжелые времена, которые переживает весь мир.

Напомним, на сегодняшний день в Индии зафиксировано 3 тыс. 374 случая заражения коронавирусной инфекцией, 77 человек скончались.

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