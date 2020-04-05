Уфа, , 13:05 — REGNUM Минимизировать нагрузку на интернет во время школьных онлайн-уроков попросили жителей власти Башкирии. Об этом сообщил министр цифрового развития государственного управления республики Геннадий Разумикин на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

Геннадия Разумикин призвал всех с 9:00 до 14:30 не перегружать каналы связи. Кроме этого, он попросил не смотреть фильмы, не скачивать в этот период времени большие файлы, а также не осуществлять видеозвонки.

На брифинге также отметили, что у 616 учителей в Башкирии нет возможности выйти на связь по интернету. В настоящее время идет работа по оперативному подключению у них интернета, там где есть такая возможность. Если же технической возможности подключиться интернету нет, то в этом случае будут использованы бумажные кейсы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что дистанционное обучение в Башкирии начнется с 6 апреля.

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