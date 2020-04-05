Краснодар, , 12:55 — REGNUM До 12 апреля официально продлён карантин в Краснодарском крае. Об этом 5 апреля заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев в своём обращении.

«У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля», — заявил Кондратьев.

По его словам, единственным способом остановить коронавирус является продление карантина, который позволяет разорвать цепь между инфицированными и неинфицированными.

Напомним, ранее карантин в Краснодарском крае был введен с 31 марта по 5 апреля 2020 года.