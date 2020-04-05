Мадрид, , 12:53 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Испании достигло 130 759, сообщили 5 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения королевства.

По данным ведомства, от болезней, вызванных вирусом, в стране скончались 12 418 человек. Больше всего случаев заражения выявлено в Мадриде — 37,5 тыс. и Каталонии — 26 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в мире выявлено более 1,2 млн человек, заразившихся коронавирусом. Первое место по заболеваемости занимает США — 311 тыс., в Испании заразились 126 тыс. человек, Италии — 125 тыс., Германии — 96 тыс.

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